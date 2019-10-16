В Україну йде незначне похолодання

Зниження температури повітря в Україні можливе у другій половині наступного тижня - до 15-17 градусів тепла.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Циклон зі смішною назвою Thilo бушує над Атлантикою і зовсім не смішно втягуватиме у свою сферу Велику Британію та й усі прибережні країни північного заходу Європи. Там - дощі та сильний штормовий вітер. І ще й прохолодна погода. А ось Україна явно сміється з того Thilo... Бо в усіх наших областях і завтра, 17 жовтня, і аж до кінця тижня переважатиме суха сонячна тепла погода. Антициклональне поле, тобто поле підвищеного тиску, визначатиме таку синоптичну ситуацію ще довгенько", - зазначила вона.

За словами Діденко, завтра температура повітря протягом дня становитиме 17-24 градуси тепла, вночі - 6-12 градусів тепла.

Як наголосила синоптик, тумани, які погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів, виникатимуть переважно вночі та вранці, але й можуть затримуватися довше.

"В умовах антициклону, коли вітер слабкий, тумани сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі. Тому людям із бронхо-легеневими проблемами варто бути більш уважними до свого здоров'я у цей період", - попередила Діденко.

У Києві, за її даними, четвер буде сухим та теплим, вдень близько 20 градусів тепла. Вночі та вранці очікується туман.

"Така погода, як я вже сказала, триватиме до кінця тижня й далі. Зниження температури повітря ймовірне аж у другій половині наступного тижня, та й то до +15+17 градусів", - зауважила синоптик.