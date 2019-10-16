Харківська міськрада підтримала "формулу Штайнмаєра"

Депутати Харківської міської ради проголосували за підтримку так званої "формули Штайнмаєра".

За відповідне звернення до центральної влади проголосували 53 особи, 12 були проти, двоє утрималися, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міський голова Геннадій Кернес зачитав звернення, у якому висловлена підтримка дій Президента України Володимира Зеленського з урегулювання ситуації на сході країни. Також у зверненні міститься заклик припинити акції "Ні капітуляції!", які проходять у різних містах України, і пропозиція до депутатів місцевих рад, які протестували проти "формули Штайнмаєра", відкликати свої звернення.

Депутат міськради від партії "Самопоміч" Тарас Сітенко заявив, що запропонований міським головою документ раніше не обговорювався і на розгляд депутатських комісій не виносився, тому їхня фракція голосуватиме "проти".

Утім, більшістю голосів звернення було прийняте і підписане Кернесом.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Рівненська обласні ради, а також Сумська, Кропивницька, Львівська, Херсонська та інші міські ради прийняли звернення до Президента і парламенту про неприпустимість урегулювання відносин з російським агресором на основі "формули Штайнмаєра".

Фото: posdenis.livejournal