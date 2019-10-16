Харківська міськрада підтримала "формулу Штайнмаєра"
За відповідне звернення до центральної влади проголосували 53 особи, 12 були проти, двоє утрималися, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Міський голова Геннадій Кернес зачитав звернення, у якому висловлена підтримка дій Президента України Володимира Зеленського з урегулювання ситуації на сході країни. Також у зверненні міститься заклик припинити акції "Ні капітуляції!", які проходять у різних містах України, і пропозиція до депутатів місцевих рад, які протестували проти "формули Штайнмаєра", відкликати свої звернення.
Депутат міськради від партії "Самопоміч" Тарас Сітенко заявив, що запропонований міським головою документ раніше не обговорювався і на розгляд депутатських комісій не виносився, тому їхня фракція голосуватиме "проти".
Утім, більшістю голосів звернення було прийняте і підписане Кернесом.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.
Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.
Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Рівненська обласні ради, а також Сумська, Кропивницька, Львівська, Херсонська та інші міські ради прийняли звернення до Президента і парламенту про неприпустимість урегулювання відносин з російським агресором на основі "формули Штайнмаєра".
Фото: posdenis.livejournal