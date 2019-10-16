Бабине літо - у розпалі: українцям обіцяють до +23° і жодного дощу

В Україні у середу утримається суха та тепла погода, у центральних, південних, східних областях та в Карпатах туман.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вранці у центральних, південних, східних областях та в Карпатському регіоні туман. Вітер південний (на півдні та сході країни - східний), 5-10 м/с. Температура вдень 18-23°; у Карпатах вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області також без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. У столиці температура вдень 20-22°, на Київщині вдень 18-23°.

Синоптики на 17-18 жовтня опадів не прогнозують. Невелика хмарність. Без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 4-9°; вдень 17-22°, 18 жовтня у північних областях 15-20°.

На Київщині 17-18 жовтня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 4-9°; вдень 17 жовтня 17-22°, 18 жовтня 15-20°.

Згідно з прогнозом, 19-20 жовтня опади не очікуються. Температура вночі 4-9°, на узбережжі місцями до 12°; вдень 14-20°, на заході та півдні країни до 23°.

У столичному регіоні 19-20 жовтня без опадів. Температура вночі 4-9°, вдень 15-20°.