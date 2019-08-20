Організація терактів на Сумщині: 19-річний підозрюваний раніше був судимий за вбивство

Підозрюваний в організації на Сумщині терактів під час масових заходів до Дня Незалежності 19-річний мешканець Сум раніше був судимий за вбивство.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила прессекретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

«Цей юнак вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Саме він 10 травня 2015 року під час словесного конфлікту з двома випадковими перехожими завдав один удар в ділянку грудної клітини 22-річному чоловіку та два удари в черевну порожнину і грудну клітину - 27-річному. Першого без свідомості медики госпіталізували до реанімації. Його товариш помер на операційному столі. Попри те, що прокуратура наполягала на 15 роках ув’язнення для юнака, вироком Зарічного районного суду міста Суми його виправдано. Апеляційний суд скасував це рішення, наразі триває новий судовий розгляд», - розповіла Науменко.

За її словами, попередньо встановлено, що молодик входить до складу радикально налаштованого молодіжного угруповання.

«Саме ця особа разом зі своїм 20-річним товаришем систематично проводили з учасниками угруповання заняття, спрямовані на здобуття необхідних навичок, зокрема поводження зі зброєю, бойовими припасами тощо. Водночас задокументовано, як молодик вмовляв іншу особу скоїти терористичний акт», - зазначила прессекретар обласної прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня працівниками прокуратури Сумської області спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області за підозрою в незаконному поводженні з бойовими припасами та вербуванні особи з метою вчинення терористичного акту затримано 19-річного сумчанина, який входить до радикального молодіжного угруповання.

За інформацією пресцентру СБУ, разом зі спільниками він планував підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей під час святкування Дня Прапора та проведення концерту Kvartal-Fest 23 серпня на території Сумщини, а також у культових спорудах.

Зазначається, що правоохоронці вилучили за місцями проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.

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Зараз слідство перевіряє версію щодо підготовки провокаційних акцій під час масових заходів.

Наразі юнака затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру за ч. 1 ст. 258-4 (сприяння вчиненню терористичного акту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Досудове слідство, у ході якого іншим фігурантам провадження також буде надано правову оцінку, триває.

Фото: СБУ