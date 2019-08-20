На Сумщині СБУ запобігла теракту під час святкування Дня Прапора

На Сумщині СБУ попередила провокації під час масових акцій напередодні Дня Незалежності, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту Kvartal-Fest 23 серпня.

Про це повідомляє у вівторок пресцентр СБУ.

"Співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 19-річного сумчанина, який входить до радикального молодіжного угруповання, що разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці вилучили за місцями проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.

Наразі слідство перевіряє версію щодо підготовки провокаційних акцій під час масових заходів, у тому числі в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту Kvartal-Fest 23 серпня на території Сумщини.

Підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів.

Триває досудове слідство.

Фото: Пресцентр СБУ