На Сумщині СБУ запобігла теракту під час святкування Дня Прапора
Про це повідомляє у вівторок пресцентр СБУ.
"Співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 19-річного сумчанина, який входить до радикального молодіжного угруповання, що разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці вилучили за місцями проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.
Наразі слідство перевіряє версію щодо підготовки провокаційних акцій під час масових заходів, у тому числі в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту Kvartal-Fest 23 серпня на території Сумщини.
Підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів.
Триває досудове слідство.
Фото: Пресцентр СБУ