Скульптура "синя рука" переїхала з Києва до Миколаєва

У Миколаєві встановили арт-об’єкт у вигляді синьої руки в рамках проєкту "MovingMonuments/Пам’ятники, що рухаються" в рамках якого в містах виставляють на показ скульптуру "MiddleWay/Середній шлях".

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

"У Миколаєві встановили памятник у вигляді синьої руки в рамках проєкту «MovingMonuments/Пам’ятники, що рухаються». Це відбулося в рамках робочого візиту до міста румунської делегації, яку очолив Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні Крістіан-Леон Цуркану. Цей арт-об’єкт – витвір румунського скульптора, він символізує дружбу і спілкування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, арт-обєкт постійно мандрує в різних дипломатичних і культурних контекстах, та був розміщений на центральних громадських просторах в містах Європи. В 2014 році – біля Сент Джордж Холлу у м. Ліверпуль, Великобританія. В 2016 році — на Площі Замку в м. Бая-Маре, Румунія. В 2017 році — в м. Кашкайш, Португалія. В 2018 році — перед Будинком Музики в Порту, Португалія.

Посол Цуркану зазначив, що брав особисту участь у реалізації проєкту "MovingMonuments/Пам’ятники, що рухаються". За його словам, в деяких містах арт-об’єкт перебував тривалий час – 1-2 роки.

"Я радий, що Миколаїв погодився прийняти цю скульптуру, — сказав Цуркану. – Люди мають з надією дивитися в майбутнє. І мистецтво надає таку можливість. Воно робить життя красивішим і більш простим'.

Варто зазначити, що встановлення «синьої руки» на березі Південного Бугу біля річкового вокзалу, викликало неоднозначну реакцію серед мешканців Миколаєва. Цю подію ще до появи об’єкту активно обговорювали в соцмережах і відгуки далеко не завжди були схвальними.

Фото: Facebbok. Платформа MY ART