Суд відправив власника "Токіо Стар" у СІЗО — без права на заставу

Київський райсуд Одеси на 60 діб взяв під варту без права на заставу власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного, якого прокуратура звинувачує у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заслухавши доводи сторін захисту та обвинувачення, суд вирішив обрати стосовно підсудного Чорного запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави", - озвучив ухвалу слідчий суддя Вадим Іванчук.

Адвокати бізнесмена Чорного заявили, що мають намір оскаржити ухвалу суду в апеляційній інстанції, оскільки "підсудний є власником приміщень лише першого поверху будівлі", а пожежа сталася на другому.

Сам Чорний розцінив ухвалу як виконання політичного замовлення: "Суддя виконав сьогодні політичне замовлення, - сказав підсудний. - У готелі спрацювали протипожежні засоби, а працівники виводили людей і боролися з вогнем".

Як повідомлялося, в Одесі в ніч на 17 серпня сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", загинули 9 постояльців готелю, багатьох госпіталізували з опіками та отруєнням чадним газом.

Фото: Думська