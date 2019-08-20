Пожежа в “Токіо Стар”: до розслідування залучили слідчих із сусідніх областей

До розслідування кримінального провадження щодо порушення правил пожежної безпеки, які призвели до пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі і загибелі 9 осіб, залучено слідчих з сусідніх областей.

Також з'ясувалося, будівля готелю значиться у деклараціях власника споруди, наданих Одеській державної архітектурно-будівельній інспекції, як "складські приміщення".

Про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, повідомляє пресслужба ОДА.

"На засіданні з ТЕБ і НС розглянуто питання про результати попереднього розслідування пожежі в готелі “Токіо-Стар”, розташованого за адресою м. Одеса, вулиця Водопровідна, 1-а. За словами в.о. очільника Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області Ігоря Черкасова, станом на 19 серпня немає документів про переоснащення відповідного пожежного депо на готель. За наявними документами, це мали бути складські приміщення. Зазначені матеріали будуть передані слідству", - йдеться у повідомленні.

Поки власник згорілого готелю Вадим Чорний перебуває в СІЗО, на об’єкті тривають слідчі дії: проведено обшуки, вилучено документацію. Обсяг роботи досить значний, тому задіяні слідчі з інших областей з метою вивчення всіх обставин події. Під час засідання наголошувалось на необхідності не тільки швидкого але і якісного проведення слідчих заходів.

Як зазначає пресслужба ОДА, працівники ГУНП в області вже встановили особи шести загиблих, по двох особах проводяться ДНК-експертизи, а з приводу опізнання ще однієї особи очікують приїзду родичів. Це пов’язано з тим, що в готелі не велась відповідна документація щодо реєстрації відвідувачів.

На засіданні комісії також прийнято рішення щодо виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих та особам, які потерпіли внаслідок надзвичайної ситуації і перебувають під медичним наглядом, за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету.

Згідно з доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана розпочато перевірки працівниками ДСНС стану протипожежної безпеки усіх закладів оздоровлення міста та області.

Як повідомлялося, Київський райсуд Одеси під головуванням Вадима Іванчука розглядав увечері 19 серпня клопотання слідчого та облпрокуратури стосовно обрання запобіжного заходу власнику готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному. Сторона обвинувачення пропонує взяти підозрюваного під варту на період досудового слідства.

У свою чергу, адвокати Чорного переконали слідчого суддю Іванчука, що 18 серпня допущено порушення процедури при оголошенні підозри їхньому підзахисному. З урахуванням цього суд санкціонував 19 серпня повторне оголошення слідчим підозри Чорному у залі суду.

Також головуючий Іванчук оголосив перерву в засіданні суду до 8 год. 45 хв. вівторка.