У Бердянську 19 осіб отруїлись креветками

У курортному м.Бердянську 19 людей потрапили до інфекційного відділення міської лікарні з діагнозом "кишкова інфекція". Відпочивальники пов'язують отруєння зі вживанням креветок.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла заввідділення Бердянського міськрайонного відділу "Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ" Олександра Кікарош.

"Упродовж 18 та 19 серпня до інфекційного відділення звернулись 19 людей. Усі вони відпочивали у різних місцях, але їх пов'язує те, що всі вони вживали креветки, які придбали на рибному ринку по Східному проспекту. В усіх були симптоми кишкової інфекції", - розповіла медик.

За її словами, отруїлись під час відпочинку 17 дорослих та 2 дітей. Після отримання медичної допомоги більшість пацієнтів самовільно залишили лікарню.

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З 2013 року це перший випадок масового отруєння продуктами, придбаними на ринку в Бердянську.

У Держпродспоживслужбі в Запорізькій області про причини отруєння наразі не говорять, чекають на результати аналізів.