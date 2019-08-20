Єдиний в Україні Лісівничий молодіжний центр прозвітував про свої здобутки

Єдиний в Україні Молодіжний лісівничий центр, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», активно залучає населення, насамперед юне, до просвітницьких і навчальних заходів з еколого-лісівничої тематики.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

"(Центр) функціонує на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» вже рік і 10 місяців. За цей час тут провели 151 захід, до яких долучили 5700 учасників, а у 2019 році тут провели 47 заходів за участю 2100 людей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на базі центру проводяться різноманітні заходи для педагогів: семінари, засідання методоб’єднань, презентації, комплексні екскурсії. У 18 заходах такого плану вже взяли участь 493 педпрацівники.

Крім того, розповіли в ОУЛМГ, у квітні-травні нинішнього року працівники Молодіжного центру на чолі з керівником Валентиною Юхимчук провели 15 відкритих «лісових» уроків у школах області, на яких побували 960 учнів.

Молодіжний лісівничий центр активно співпрацює з громадськими організаціями, які опікуються вразливими категоріями населення. Так, на базі Воротнівського лісництва відбулося 18 заходів, у яких узяли участь діти із синдромом Дауна, діти з сімей переселенців, воїни АТО.

При центрі діють навчальні студії Воротнівського лісництва: «Школа лісового лікаря», «Школа лісового дизайнера», «Школа мисливця», «Шкільна майстерня», «Школа юного садівника», «Школа юного бджоляра».

Тут активно проводиться профорієнтаційна та навчально-виховна робота. Зокрема, особливою популярністю серед юного населення Волині користується проєкт «Резиденція Санти».

Працівники центру також проводили низку природоохоронних акцій та операцій із заготівлі жолудів, виготовлення годівничок, прибирання навколишнього середовища тощо.

Водночас, науковці волинських вишів, педагоги та лісівники співпрацюють з вихованцями центру щодо написання наукових робіт, проєктів, практичних занять з дослідження об’єктів флори і фауни Воротнівського заказника. На базі центру систематично проходять комплексну біологічну практику студенти-біологи, проводяться засідання наукової ради, за сприяння професора Михайла Шевчука закладено плантацію лохини.

"Робота Лісівничого молодіжного центру, який є унікальним та єдиним в Україні, безперервно триває, і, маючи такі результати, лісівники не планують зупинятися на досягнутому, а рухаються далі... Систематичні відвідини молодим поколінням місця, яке в народі охрестили «волинською Швейцарією», - це не просто перебування на лоні красиво облагородженої руками лісівників природи, а й розвиток, навчання, формування патріотизму та любові до навколишнього середовища", - наголосили в ОУЛМГ.

Там також поінформували, що на території Воротнівського заказника у вихідні буває не менше 400-600 відвідувачів, і гостям тут завжди раді.