На Полтавщині ліквідовують пожежу торфу

У Чорнухинському районі Полтавської області рятувальники гасять пожежу торфу загальною площею 10 га.

Про це повідомляє ДСНС України.

“20 серпня о 07:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на відкритій території поблизу с. Нетратівка Чорнухинського району виявлено горіння поверхневих покладів торфу окремими осередками на загальній площі 10 га. Глибина залягання 15-20 см. Відстань до найближчого населеного пункту близько 4 км”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Прикарпатті сталася пожежа у церкві ХІХ століття

До ліквідації пожежі від ДСНС залучено 35 працівників особового складу та 10 одиниць техніки.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Гасіння триває.

Фото: censor.net.ua