Фігурантів "справи 2 травня" відпустили під заставу

«Сьогодні о 9 ранку я вніс заставу за Сергія Долженкова, а мій батько Володимир Рибін - за Євгена Мефьодова. Цю суму нам допомогли зібрати народні депутати від «Опозиційної платформи - за життя» за активної участі Миколи Леонідовича Скорика (член Опозиційного блоку - ред.) і його друзів», - сказав Рибін.

Як повідомлялося, у справі щодо масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі обвинувачувалися 19 антимайданівців. У вересні 2017 року суд міста Чорноморськ виправдав їх усіх через те, що «слідство не зібрало достатніх доказів провини».

Усіх антимайданівців відпустили на волю, але одразу після оголошення вироку до судової зали зайшли співробітники СБУ й повторно затримали росіянина Євгена Мефьодова й українця Сергія Долженкова, він же «Капітан Какао», який був одним із лідерів одеського проросійського руху. Обом оголосили підозру в сепаратизмі, дотепер вони сиділи у СІЗО.

У серпні 2019 року Центральний районний суд Миколаєва призначив проросійським учасникам сутичок 2 травня 2014 року в Одесі Долженкову і Мефьодову заставу в розмірі 153,680 грн за кожного.

Фото: www.facebook.com/Александр Белый