Чорні лісоруби Харківщини потрапили “у фокус уваги” ДБР

Державне бюро розслідувань в рамках кримінального провадження щодо масових вирубувань лісу на Харківщині встановило знищення менш ніж за рік дерев цінних порід на суму 23,8 млн грн.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступник директора ДБР Ольга Варченко.

"У фокусі нашої уваги – деякі харківські лісники, які, за попередньою інформацією, організовано здійснювали масове вирубування лісу на території ДП “Жовтневий лісгосп”. Зараз проводимо досудове розслідування за цим фактом за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, оперативного супроводження Служби безпеки України та Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Слідчі Центрального апарату ДБР вже встановили, що з вересня 2018 по червень 2019 року службові особи лісових господарств Харківської області незаконно вирубали лісу на суму, лише уявіть, 23,8 мільйона гривень", - написала вона.

Варченко зазначила, що вирубували переважно найбільш цінні породи деревини – дуб, клен, ясен та інші. Своїми діями "чорні лісоруби" завдали тяжких збитків лісовому господарству та державному бюджету, заявила заступник директора ДБР.

За її словами, кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України. Йдеться про зловживання службовим становищем, вчинене службовими особами з корисливих мотивів чи в інтересах інших осіб, що призвело до тяжких наслідків. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі проводиться низка слідчих дій у цьому кримінальному провадженні, аби притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня директор лісгоспу "Жовтневий" Руслан Чагаровський показав журналістам пні і підготовлені до вивезення дерева на місці незаконної вирубки дубів у лісгоспі. За його словами, за пів року "чорні" лісоруби вирубали і вивезли столітні дуби вищого гатунку на суму у 80 млн грн. Він додав, що "судячи зі зрізу, це були здорові дерева, які могли прожити ще по 200 років". За словами Чагаровського, сам факт вирубки став можливим при потуранні керівництва лісових відомств у Києві і Харкові.

17 липня Чагаровський доповів про цю ситуацію Президенту України Володимиру Зеленському у ході наради з природоохоронних проблем в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького.