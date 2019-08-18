У центрі Одеси обвалився балкон
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Укрінформ
В Одесі на Канатній вулиці обвалився балкон, постраждалих немає.
Про це повідомляє "Думская" з посиланням на активіста Дем'яна Ганула .
"Чергове обвалення сталося на Канатній вулиці. Цього разу розсипався балкон будинку № 47", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що постраждалих в результаті обвалення немає.
Як відомо, на початку серпня на цій вулиці також впав балкон у будинку, що відноситься до пам'ятників архітектури, а минулого року через падіння частини балкона серйозно травмувався чоловік.
Фото: Думская.