В Одесі горіла багатоповерхівка

В Одесі у багатоповерховому будинку в суботу загорілися балкони трьох квартир.

Про це повідомляє у Фейсбуці ГУ ДСНС в Одеській області.

"17 серпня о 15:07 до Служби «101» надійшло повідомлення про загорання квартири на восьмому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в м.Одеса по проспекту Небесної сотні", - йдеться у повідомленні.

Пожежа в одеській багатоповерхівці / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

О 15:15 на місце виклику прибули рятувальники та встановили ,що горять три балкони на 7, 8 та 9 поверхах на загальній площі 15 кв. м. О 15:40 пожежу локалізували, а о 15:47 — загасили.

Під час гасіння пожежі евакуювали п'ятьох осіб. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі, збиток та власники квартир — встановлюються.

Від ДСНС залучалися сім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу .