Синоптики розповіли, коли потеплішає

"18 серпня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, у західних областях місцями 7-10°; вдень 21-26°, у південних областях та на Закарпатті до 29°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 18 серпня також хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

У Київській області хмарно, але без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

19-20 серпня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише 19 серпня у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, 19 серпня у північних та центральних областях 9-14°; вдень 25-30°, 20 серпня на півдні та сходіі країни 28-33°.

У Києві та столичній області 19-20 серпня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 19 серпня 9-14°, 20 серпня 12-17°; вдень 25-30°.

21-22 серпня в Україні без опадів. Температура у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 16-21°, вдень 32-37°; на решті території вночі 13-19°, вдень 26-31°, у західних областях 22 серпня 21-26°.

У Києві та області 21-22 серпня без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.