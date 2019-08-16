Схід України в суботу накриють грози, град та шквали

У суботу, 17 серпня, у східних, північних і більшості центральних областей очікуються грози, температура повітря вдень становитиме 18-23°, на Півдні та Сході 24-28°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"У cхідних областях грозові дощі, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с, у північних, більшості центральних областей, вночі також у Приазов'ї та Криму місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, вітер дутиме північно-західний (у східній частині - південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23° (у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°); на півдні та сході країни вночі 14-19°, вдень 24-28°.

Синоптики також попереджають, що 17 серпня у східних областях синоптична ситуація відповідатиме I рівню небезпечності (жовтий). А у центральних, східних, південних та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві та Київській області цього дня буде хмарно з проясненнями, місцями прогнозують короткочасний дощ (у регіоні вдень подекуди прошумить гроза). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі становитиме 11-13°, вдень буде близько 20°; по області вночі стовпчики термометрів піднімуться до 9-14°, вдень до 18-23°.

На період 18-19 серпня метеорологи прогнозують в Україні мінливу хмарність. Опадів не очікується, лише вдень 18 серпня на Лівобережжі, а протягом доби 19 серпня у східних областях та Приазов'ї місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, 18 серпня у західній частині місцями 7-10° тепла; вдень 22-27°, 19 серпня на заході країни подекуди 30-32°.

У Києві та області у ці дні опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 22-27°.

Опадів синоптики не прогнозуть і на 20- 21 серпня, лише в Криму, Приазов'ї та західних областях у ці дні місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 13-19°, на півдні країни до 21°; вдень 26-32°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 34°.

У столиці та Київській області буде сухо, температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

Згідно з орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру на 6-10 добу переважно буде без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 26-32°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 16-22°, вдень 31-37°.