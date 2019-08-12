У вівторок спека сягне +33°, далі — зниження температури

У вівторок, 13 серпня, у західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, подекуди град та шквали; на решті території без опадів, повітря прогріється до 33°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. У західних, вдень місцями і в Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень на заході країни подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура становитиме вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, у східних та Сумській областях 10-15°; вдень буде 28-33°.

У Києві опадів не очікується, а у Київській області у другій половині дня місцями пройде короткочасний дощ і гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 17-19°, вдень 31-33°; по області вночі повітря прогріється до 14-19°, вдень до 28-33°.

У середу, 14 серпня у західних та північних областях прогнозують грозові дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с. У четвер, 15 серпня, в Карпатському регіоні, північних та центральних областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза. На решті території опадів не очікується. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 15-20°, вдень 26-31°, подекуди 33-35°; у західних, 15 серпня і в північних областях вночі буде 11-16°, вдень 20-25°.

У Києві та області 14 серпня пройдуть грозові дощі, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, 15 серпня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура 14 серпня становитиме вночі 15-20°, вдень 26-31°; 15 серпня вночі буде 11-16°, вдень 20-25°.

У п'ятницю, 16 серпня, короткочасні дощі з грозами очікуються у північних, місцями в західних та центральних областях, а 17 серпня - на всій території України.

Температура в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 9-15°, вдень 19-25°; на решті території вночі буде 12-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 23-29°; на сході, 16 серпня й на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до 30-33°.

У Києві та області на 16-17 серпня пройдуть короткочасні дощі, грози (17 серпня місцями). Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.