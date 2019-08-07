У Чернігові — новий температурний антирекорд

Чернігівські синоптики зафіксували новий температурний рекорд останнього літнього місяця - абсолютний мінімум +6,4º С, який на понад 3° перекрив аналогічний показник 6 серпня 2011 р. (+9,8º).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології.

"6 серпня абсолютний мінімум температури повітря, який утримувався в м. Чернігові з 2011 року (9,8º), був перекритий (6,4º), - йдеться у пості.

Як інформувало агентство, днями нові абсолютні мінімуми температури в Чернігові були зафіксовані 3 і 5 серпня. Тоді синоптики зафіксували 8,0º та 4,5º, які перекрили показники 1969 та 1944 років відповідно.

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