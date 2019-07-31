Серпень принесе в Україну похолодання, вночі "осінні" +9°

В Україні у четвер, 1 серпня, очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів і з денною температурою повітря 18-23° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"1 серпня хмарно з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті та Одещині короткочасні дощі, подекуди грози, у Карпатах вночі місцями значні дощі; на решті території без істотних опадів, лише вдень на півночі Лівобережжя в окремих районах невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 18-23°; у південній частині та на Закарпатті вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 24-29°.

У наступні два дні в Україні утримається мінлива хмарність. 2 серпня в західних, північних та місцями центральних областях, 3 серпня у південній частині країни та Карпатському регіоні очікуються невеликі, вдень 3 серпня на півдні помірні короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, в західних та центральних областях до 26°; у південній частині та на Закарпатті вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°.

4 серпня, за прогнозами синоптиків, у південній частині, східних та в більшості центральних областей будуть грозові дощі, місцями значні, у північних та західних областях вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі. Водночас 5 серпня в Україні без опадів, лише вночі у Приазов'ї, вдень на заході та півночі країни місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі становитиме 9-15°, вдень 19-24°, на півдні до 27°.

У Києві та Київській області 1 серпня без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці становитиме 11-13°, вдень 18-20°; по області вночі 9-14°, вдень 18-23°.

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Впродовж 2-3 серпня у Києві збережеться мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень 2 серпня очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

4-5 серпня у столиці вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.