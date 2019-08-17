На запорізькій трасі перекинувся автомобіль військової швидкої допомоги
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Укрінформ
У Василівському районі Запорізької області сталася ДТП, під час якої перекинувся автомобіль військової швидкої допомоги.
Про це журналістам повідомили в ГУНП в Запорізькій області.
"16 серпня близько 18:10 у Василівському районі на 348 км автошляху "Харків-Сімферополь" сталася ДТП. Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ГАЗель" військової швидкої допомоги, чоловік 1997 року народження, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, з'їхав в кювет та допустив перекидання авто", - зазначили в поліції.
Внаслідок аварії незначні травми отримали водій та двоє пасажирів автомобіля, жінка 1983 та чоловік 1990 років народження. Триває перевірка.
Відео з місця події оприлюднили в Instagram у пабліку its_zp.