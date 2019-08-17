На запорізькій трасі перекинувся автомобіль військової швидкої допомоги

"16 серпня близько 18:10 у Василівському районі на 348 км автошляху "Харків-Сімферополь" сталася ДТП. Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ГАЗель" військової швидкої допомоги, чоловік 1997 року народження, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, з'їхав в кювет та допустив перекидання авто", - зазначили в поліції.

Внаслідок аварії незначні травми отримали водій та двоє пасажирів автомобіля, жінка 1983 та чоловік 1990 років народження. Триває перевірка.

Відео з місця події оприлюднили в Instagram у пабліку its_zp.