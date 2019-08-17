У готелі "Токіо" на момент пожежі було близько 200 постояльців

Причини пожежі в одеському готелі "Токіо" ще встановлюються, на час пожежі у ньому перебували близько 200 осіб, попередньо дітей серед них не було.

Про це поінформував на брифінгу директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У двоповерховому готелі на 270 номерів, що переобладнаний з колишнього трамвайного депо, на момент пожежі перебувало до 200 людей. Під час проведення рятувальних заходів з першого поверху було евакуйовано 64 особи, з другого — 72 особи та врятовано 7 осіб, яких направлено до медичних закладів. Вісьмох загиблих було виявлено під час гасіння пожежі”, - сказав він.

Надалі до медзакладів звернулись це три особи, уточнив Демчук.

Він додав, що ситуація характеризувалася швидким розвитком: поширенням вогню, пізнім сповіщенням про пожежу, а також великою кількістю номерів, деякі з яких були навіть без вікон.

У свою чергу, заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Павло Афанасьєв наголосив на тому, що представник ДСНС не був допущений до перевірки готелю, яка була запланована на липень поточного року.

“Через те, що власник готелю змінив форму власності, представник ДСНС, який здійснює заходи державного нагляду та контролю, не був допущений на об’єкт. Про це був складений відповідний акт недопуску”, - зазначив він.

Наразі за фактом пожежі проводяться слідчі дії, встановлюються причини її виникнення.

Фото: odessa.online