У двох десятків людей, що отруїлися на весіллі на Закарпатті, виявили сальмонельоз

У 24 пацієнтів, що перебувають у Берегівській райлікарні після масового отруєння на весіллі, виявили сальмонельоз.

Про це повідомляють у Закарпатському обласному центрі здоров'я.

“У 24 пацієнтів, що перебувають на лікуванні у Берегівській районній лікарні, виявлено сальмонельоз”, - йдеться в повідомленні.

Загалом, як зазначається, по медичну допомогу звернулось 35 пацієнтів, із них дев'ятеро — діти. Один із пацієнтів відмовився від госпіталізації, а решта — проходять стаціонарне лікування.

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Як повідомлялося, упродовж 14 та 15 серпня до медзакладу почали звертатися пацієнти із ознаками харчового отруєння. Всі вони напередодні були на весіллі, яке проходило у ресторані "Родинний затишок" у селі Слобода на Берегівщині.