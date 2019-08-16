На Прикарпатті з отруєнням госпіталізували 13 дітей

У Верховинському районі Івано-Франківської області з харчовим отруєнням госпіталізовано 13 дітей, які відпочивали у с. Верхній Ясинів.

Про це повідомляє ДСНС.

“В ніч з 15 на 16 серпня до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом "харчове отруєння" госпіталізовано 13 дітей (2003 - 2007 р.н.), які відпочивали у приватній садибі “Горицвіт” у с. Верхній Ясинів Верховинського району (всього в садибі відпочиває 30 дітей)”, - йдеться у повідомленні.

Нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.