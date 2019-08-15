Масове отруєння на Закарпатті: в лікарні залишаються 35 осіб

Після отруєння у ресторані "Родинний затишок" у Берегівському районі на Закарпатті станом на ранок четверга в лікарні залишаються 35 осіб.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "Станом на 7 год. 15 серпня до Берегівської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 35 осіб (з них 9 дітей), які 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані «Родинний затишок» у с. Слобода Берегівського району (всього перебувало 190 осіб). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.