Урбанський відкликає свою заяву про відставку з посади голови Одеської облради

Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, який головує на 24 сесії облради, вирішив відкликати свою заяву про дострокове припинення повноважень на займаній посаді.

Про це він заявив на сьогоднішній сесії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Раз ви не можете мене провести (у відставку - ред.), усі депутати хочуть, щоб я залишився - я залишаюсь. Не думав, що так феєрично будете просити мене залишитись на посаді", - сказав Урбанський.

Наразі учасники сесії готуються до голосування за відставку першого заступника голови облради Олега Радковського. За внесення до порядку денного сесії питання про дострокове припинення його повноважень (член фракції ВО "Батьківщина" - ред.) проголосував 41 член облради.

Варто зазначити, що спроби представників фракції ОПЗЖ добитись дострокової відставки заступника голови облради Юрія Дімчогло не увінчались успіхом - для внесення питання до порядку денного забракло голосів. Хоча головуючий чотири рази ставив на голосування відповідну пропозицію депутата Романа Сеника (ОПЗЖ - ред.).

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Між тим, саме на посаду заступника голови облради нібито претендував представник ОПЗЖ Віталій Саутенков, який у липні поступився у суперництві за мандат нардепа по 139 мажоритарному округу висуванцю від"Слуги народу" Ігорю Васильковському.

Як повідомляв Укрінформ, працівники Державного бюро розслідувань у п'ятницю проводять обшук у службовому кабінеті голови Одеської обласної ради Анатолія Урбанського. Про те, з чим пов'язаний обшук, повідомив у соцмережах редактор видання "Громадське слідство" Григорій Козьма. За його словами, обшук проводиться у справі про розкрадання 600 мільйонів гривень з боку групи осіб, розкрадання під керівництвом голови облради.