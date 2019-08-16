ДБР проводить обшук у кабінеті голови Одеської облради

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшук у службовому кабінеті голови Одеської обласної ради Анатолія Урбанського.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Група співробітників ДБР здійснюють слідчі дії у кабінеті голови облради", - сказала журналістам речниця посадовця Ольга Левчук.

Біля приймальні голови облради чергує посилений наряд поліції.

Про те, з чим пов'язаний обшук, повідомив у соцмережах редактор видання "Громадське слідство" Григорій Козьма.

"До Одеської облради зайшов ДБР з обшуком у справі про розкрадання 600 мільйонів гривень з боку групи осіб, розкрадання під керівництвом голови облради", - цитують його місцеві ЗМІ.

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За словами Козьми, в Ізмаїлі працює ще одна група співробітників ДБР у цьому ж кримінальному провадженні.

За даними ЗМІ, у липні Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами розкрадання бюджетних коштів обсягом 660 мільйонів гривень, до чого нібито причетний Урбанський.

У заяві про злочин, розслідування за якою здійснює ДБР, йдеться про те, що виділені кошти облбюджету на ремонт дитсадків і доріг в Ізмаїлі начебто виводились через через підставні фірми на офшорні рахунки компаній, близьких до Урбанського.

Сам Урбанський та керівники депутатських фракцій, що беруть участь у 24-ій сесії облради, наразі узгоджують позиції щодо формування нового керівництва облради з урахуванням дострокового припинення повноважень Урбанським, якого обрано до парламенту.