На Житомирщині попрощалися з військовим, який помер у шпиталі

«На похорон віддати шану воїну з’їхалися сотні людей, прибули побратими, які несли з ним службу у Широкиному, військовослужбовці з Вінниці та Житомира», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Дніпропетровській лікарні ім. Мечникова 12 серпня помер боєць, поранений у зоні проведення ООС, біля селища Широкине.

Романівщина попрощалась із загиблим бійцем / Фото: Твій Романів

Зазначається, що Дмитро Дашковець фаховий військовий. У 2001 році він проходив строкову службу у 95-й аеромобільній бригаді, у 2003 брав участь у навчанні миротворчих місій ООН в Польщі, а у 2004 році у складі миротворчої місії ніс службу в Іраку. У 2005 році чоловік проходив навчання у США. Загалом загиблий взяв участь у понад 10 міжнародних навчаннях.

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У 2015 році Дашковець входив до складу рятувально-парашутно-десантної групи Спеціального призначення і захищав Україну на Донбасі. У 2019 році у складі 36-ї бригади морської піхоти потрапив у зону проведення ООС, де й загинув. За життя він здійснив понад 100 стрибків з літаків та вертольотів.