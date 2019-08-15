На Дніпропетровщині не відкриють школу - закінчилися гроші на ремонт

За її словами, Дніпропетровська ОДА обіцяла масштабне оновлення за три літні місяці. У червні розпочалася реконструкція і темпи робіт вказували на те, що 600 учнів 1 вересня прийдуть в оновлену школу, але роботи спочатку загальмувалися, а тиждень тому взагалі припинилися, сказала вона.

«До обласного управління капітального будівництва, який є виконавцем робіт, перестали надходити кошти з держбюджету. Обласна рада говорить, що гроші є, однак насправді на рахунках – немає», - зазначила Малиновська.

За її словами, щоб вийти із ситуації, нині педагоги перерозподіляють 125 класів по двох інших навчальних закладах міста. Дітям доведеться вчитися у дві зміни, крім того, до школи треба буде добиратися майже 2,5 км.

У Дніпропетровській обласній держадміністрації запевнили, що з початком вересня кошти надійдуть у повному обсязі і реконструкція продовжиться.

Перещепинську опорну школу відкрили у 1973 році. Відтоді вона не зазнавала жодного оновлення й була майже в аварійному стані, протікав дах, в класах була пліснява, на стінах – тріщини.

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За даними ОДА, Дніпропетровщина – лідер в Україні за масштабами та якістю реконструкції шкіл. На сьогодні оновили понад 70 закладів. Цього року оновлюється понад 30 навчальних закладів регіону. Реконструкція шкіл передбачає капітальний ремонт, після якого залишаються лише стіни, все інше перебудовується за сучасними технологіями з урахуванням енергозбереження, створення сучасних умов для навчання, а також умов для дітей з обмеженими можливостями.

Фото: 34.ua