У п'ятницю сонячно й сухо, далі - тепло й дощитиме

“16 серпня мінлива хмарність. У північних областях, вдень також у Приазов'ї та Криму місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів”, - йдеться в повідомленні.

Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме 10-15°, на заході країни місцями 7-9°, вдень 19-24°; на решті території вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У вихідні, 17-18 серпня, в Україні утримається мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, у східній частині помірний короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західній частині місцями 7-9°, вдень 20-25°; у східних та південних областях вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Упродовж 19-20 серпня, за прогнозами синоптиків, в Україні без опадів, лише 20 серпня у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 11-17°; вдень 22-28°, на півдні країни та Закарпатті до 31°.

У Києві та Київській області 16 серпня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 13-15°, вдень близько 20°; по області вночі 10-15°, вдень 19-24°.

17-18 серпня синоптики прогнозують у столиці місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Водночас 19-20 серпня у Києві очікується без опадів. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 23-28°.