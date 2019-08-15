Понад 150 населених пунктів в Україні - без світла через негоду

Через негоду станом на ранок четверга в Україні залишається без електропостачання 151 населений пункт у п'яти областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) знеструмлено 151 населений пункт у 5 областях, а саме: Чернігівська – 61, Львівська – 34, Тернопільська – 25, Чернівецька – 19 та Волинська – 12", - йдеться у повідомленні. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. Читайте також: Негода позривала дахи і повалила дерева у кількох областях Окрім того, станом на 7 годину 15 серпня залишаються частково зруйнованими 174 (було 227, відновлено 53) дахи будівель у Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.