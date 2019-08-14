Негода позривала дахи і повалила дерева у кількох областях

У Корюківському, Городнянському та Ріпкинському районах Чернігівської області через сильні пориви вітру сталося пошкодження покрівель будівель.

Про це повідомляє ДСНС України.

“13 серпня внаслідок сильного вітру на території 3 районів (Корюківського, Городнянського та Ріпкинського) сталося пошкодження покрівель будівель. В Корюківському районі пошкоджено покрівлю школи с. Перелюб на площі близько 300 кв м, покрівлі 12 житлових будинків та 13 господарських споруд. В Городнянському районі пошкоджено покрівлю школи з прибудованою майстернею с. Ільмівка на площі близько 35 кв м, покрівлю Ільмівської сільської ради на площі близько 10 кв м, покрівлі 17 житлових будинків та 5 господарських споруд. В Ріпкинському районі пошкоджено покрівлю школи смт Добрянка на площі близько 400 кв м, покрівлю двоповерхового багатоквартирного житлового будинку на площі близько 100 кв м, покрівлю 1 житлового будинку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок негоди немає. Для прибирання повалених дерев від ДСНС залучалось 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Прибрано 29 дерев.

Читайте також: В Україні через негоду без світла залишилось 205 населених пунктів

Також, у Чернівецькій області 13 серпня внаслідок сильного граду в м. Сторожинець пошкоджено покрівлю Сторожинецької ЦРЛ на площі 700 кв м та 30 вікон, покрівлю гімназії No1 на площі 900 кв м, покрівлю гімназії No2 на площі 750 кв м та 2 вікна, покрівлю ЗОШ №1 на площі близько 4 тис. кв м та 30 вікон, покрівлю ліцею №1 на площі близько 2 тис. кв м, покрівлю 12 ДПРЧ на площі 300 кв м та покрівлі житлових будинків (кількість уточнюється). Постраждалих внаслідок негоди немає. Для прибирання повалених дерев від ДСНС залучалось 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Прибрано 12 дерев.

Водночас на Хмельниччині, 13 серпня, внаслідок сильних поривів вітру в с. Мацьківці Хмельницького району пошкоджено покрівлю школи на площі близько 150 кв м. Постраждалих внаслідок негоди немає. До ліквідації наслідків негоди залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.

«Погіршення погодних умов на території Тернопільської області, що відбулося 13 серпня та супроводжувалось опадами з градом та сильними поривами вітру мало ряд негативних наслідків. Зокрема, в с. Зозулинці Заліщицького району поривом сильного вітру з одного приватного житлового будинку зірвало частину покрівлі та пошкоджено близько 100 кв м покрівлі. Також є випадки повалення дерев та пошкодження теплиць градом», - повідомили в ДСНС у Тернопільській області.

Окрім того, як зазначається, у селі Синьків Заліщицького району поривами сильного вітру пошкоджено покрівлю школи та орієнтовно п’яти приватних будинків, є випадки повалення дерев та пошкодження теплиць. У селі Колодрібка Заліщицького району поривом сильного вітру зірвало частину покрівлі з однієї приватної господарської будівлі.