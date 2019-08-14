В Україні через негоду без світла залишилось 205 населених пунктів

На території України у ніч проти 14 серпня внаслідок дощу та сильного вітру знеструмлені 205 населених пунктів у 5 областях.

Про це повідомляє ДСНС України. Читайте також: У Миколаєві буревій повалив 35 дерев “У ніч проти 14 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 105, Львівська – 40, Чернівецька – 26, Київська – 24 та Житомирська – 10”, - йдеться у повідомленні. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.