В Україні через негоду без світла залишилось 205 населених пунктів
Укрінформ
На території України у ніч проти 14 серпня внаслідок дощу та сильного вітру знеструмлені 205 населених пунктів у 5 областях.
Про це повідомляє ДСНС України.
“У ніч проти 14 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 105, Львівська – 40, Чернівецька – 26, Київська – 24 та Житомирська – 10”, - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.