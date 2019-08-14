У четвер захід України накриють дощі, в Карпатах — загроза селей

У четвер, 15 серпня, у західних та Житомирській областях передбачаються значні дощі.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

"15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий). У центральних, східних та південних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Негода позривала дахи і повалила дерева у кількох областях

Також зазначається, що 14-15 серпня, при сильних дощах, в Карпатах існує загроза формування селевих потоків.