У четвер захід України накриють дощі, в Карпатах — загроза селей
Укрінформ
У четвер, 15 серпня, у західних та Житомирській областях передбачаються значні дощі.
Про це попереджає Укргідрометцентр.
"15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий). У центральних, східних та південних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 14-15 серпня, при сильних дощах, в Карпатах існує загроза формування селевих потоків.