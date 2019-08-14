Законність рішень сільради курортної Затоки перевірить СБУ

Законність рішень сільради курортної Затоки перевірить СБУ

Укрінформ
Держархбудінспекція та Служба Безпеки України за дорученням Офісу Президента України перевірять законність дій Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міськради Одеської області щодо затвердження детальних планів територій.

Про це повідомляє пресслужба Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

“До Офісу Президента України надійшло звернення Громадської організації «Рада об’єднання садівничих кооперативів масиву «Кароліно-Бугаз» з питань порушення, на думку заявника, природоохоронного, земельного, водного та містобудівного законодавства на території Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міськради Одеської області. Офісом Президента України доручено Держархбудінспекції та Службі Безпеки України, в межах повноважень, провести всебічний розгляд резонансної справи”, - йдеться у повідомленні.

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У відомстві відмічають, що наразі ДАБІ займається організацією позапланової перевірки, за результатами якої буде надана правова оцінка дій об’єктів нагляду та суб’єктів містобудування на зазначеній території.

Як відомо, у 2018 р. між представниками громади смт. Затока, мешканцями міста Білгород-Дністровський, Одеси та Затоківською селищною радою розпочався конфлікт з приводу затвердження детальних планів територій. Так жителі Затоки, Кароліно-Бугаза, Одеси та члени кооперативів станцій Бугаз, Морська, Лиманська, Кароліно-Бугаз, Нагірна, Студентська організували низку протестних акцій з вимогою скасувати рішення Затоківської селищної ради про роздачу земельних ділянок у прибережній зоні.

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