Законність рішень сільради курортної Затоки перевірить СБУ

Держархбудінспекція та Служба Безпеки України за дорученням Офісу Президента України перевірять законність дій Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міськради Одеської області щодо затвердження детальних планів територій.

Про це повідомляє пресслужба Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

“До Офісу Президента України надійшло звернення Громадської організації «Рада об’єднання садівничих кооперативів масиву «Кароліно-Бугаз» з питань порушення, на думку заявника, природоохоронного, земельного, водного та містобудівного законодавства на території Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міськради Одеської області. Офісом Президента України доручено Держархбудінспекції та Службі Безпеки України, в межах повноважень, провести всебічний розгляд резонансної справи”, - йдеться у повідомленні.

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У відомстві відмічають, що наразі ДАБІ займається організацією позапланової перевірки, за результатами якої буде надана правова оцінка дій об’єктів нагляду та суб’єктів містобудування на зазначеній території.

Як відомо, у 2018 р. між представниками громади смт. Затока, мешканцями міста Білгород-Дністровський, Одеси та Затоківською селищною радою розпочався конфлікт з приводу затвердження детальних планів територій. Так жителі Затоки, Кароліно-Бугаза, Одеси та члени кооперативів станцій Бугаз, Морська, Лиманська, Кароліно-Бугаз, Нагірна, Студентська організували низку протестних акцій з вимогою скасувати рішення Затоківської селищної ради про роздачу земельних ділянок у прибережній зоні.