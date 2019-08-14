Отруєння на весіллі: на Закарпатті у лікарню потрапили 29 осіб

У Берегівському районі Закарпатської області 29 людей, з них 8 дітей, госпіталізовано з харчовим отруєнням після весілля в ресторані.

Про це повідомляє ДСНС України. Читайте також: На Вінниччині після харчового отруєння у лікарні залишаються 13 осіб “Протягом 12-13 серпня до Берегівської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 29 осіб (з них 8 дітей), які 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані “Родинний затишок” у с. Слобода Берегівського району (всього перебувало 190 осіб)", - йдеться у повідомленні. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.