Отруєння на весіллі: на Закарпатті у лікарню потрапили 29 осіб
Укрінформ
У Берегівському районі Закарпатської області 29 людей, з них 8 дітей, госпіталізовано з харчовим отруєнням після весілля в ресторані.
Про це повідомляє ДСНС України.
“Протягом 12-13 серпня до Берегівської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 29 осіб (з них 8 дітей), які 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані “Родинний затишок” у с. Слобода Берегівського району (всього перебувало 190 осіб)", - йдеться у повідомленні.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.