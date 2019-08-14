На Херсонщині готуються створити унікальний прапор України

У Херсонській області створять найдовший прапор України - його складуть зі знамен, привезених із зони ООС волонтерами та військовими. Цю акцію буде присвячено до Дня Державного прапора.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла начальник управління культури ОДА Світлана Думинська.

«Ми запропонували 23 серпня зібрати всі прапори, які до нас приїхали з Донбасу, з війни, підписані хлопцями прапори, які пройшли бої, які були з ними. Робоча назва – «Найдовший прапор України що складається з прапорів, які з автографами бійців повернулися із зони бойових дій», - зазначила Думинська.

За її словами, жителям області, які мають такі прапори, пропонують зібратися 23 серпня у центрі Херсона на площі Свободи. Саме там зафіксують рекорд України.

Окрім того, у цей день планується організувати дитячий фестиваль.