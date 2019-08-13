Екосвідомість з дитинства, або Що таке прибуткові відходи
У Житомирі є конкретний приклад того, як стимулювати людей сортувати сміття. Підприємство «Кромберг енд Шуберт» (Kromberg & Schubert) щомісяця направляє на переробку 90% відходів, а кошти від цього спрямовує на соціальні проєкти для своїх працівників.
ЩОМІСЯЦЯ ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗУЄ 90% ВІДХОДІВ
Про досвід поводження з відходами представники об’єднаних територіальних громад Житомирщини дізналися під час екскурсії на підприємство в рамках екотуру «Як перетворити відходи на доходи».
«Ми вже втретє проводимо такий екотур для представників 11 ОТГ області, які роблять конкретні кроки щодо вирішення проблеми з твердими побутовими відходами. Хочемо показати, що тут, у Житомирі, є гарний приклад, як уже зараз можна сортувати відходи і не просто дбати про довкілля, а й заробляти на цьому немалі кошти», - каже Оксана Трокоз, комунікаційниця неурядової організації «Сучасний формат», яка організувала екотур.
Наразі на підприємстві «Кромберг енд Шуберт» у Житомирі виготовляють кабельні мережі для автомобілів Volkswagen Tiguan, Audi Q2, SEAT Tarraco, а наступного року розпочнуть і для електрокара Skoda.
Головний офіс компанії - у Німеччині, а її виробничі потужності є у 38 країнах світу. В Україні «Кромберг енд Шуберт» працює в Житомирі та Луцьку.
Гарантуючи світові стандарти якості продукції, на підприємстві водночас дбають про екологію.
«Ефект від переробки сміття значний. Такий підхід дає змогу працювати згідно з вимогами клієнта, формувати екологічну свідомість у кожного працівника й отримувати прибуток. Ми сподіваємося, якщо люди сортують відходи тут, то роблять те ж саме і вдома. Коли працівник приходить у перший день на підприємство, він обов’язково має пройти тренінг з охорони праці та навколишнього середовища. Дехто доволі скептично до цього ставиться, мовляв, ми бачимо, як відходи з різних контейнерів скидають на одну машину і вивозять. Тоді я запрошую таких людей до нас на відвантаження, де можна пересвідчитися, що різні відходи не везуть разом, а їх сортують», - каже спеціаліст із навколишнього середовища «Кромберг енд Шуберт» Ірина Когут.
За її словами, щомісяця підприємство здає на переробку 90% відходів і прагне досягти рівня 95%.
Загалом, там їх сортують за шістьма типами: відходи мідних проводів та кабелів, тобто кольорові метали; папір і картон; поліетилен високого і низького тиску; промисловий і побутовий пластик; харчові відходи; ізострічка.
До того ж, працівники можуть приносити на утилізацію використані батарейки, які збирають у спеціальний контейнер.
Під час цієї екскурсії нам вдалося потрапити на процес відвантаження сміття. У великому цеху стоять окремо відсортовані стоси картону, мотки поліетилену і навіть є окремий контейнер з пластиковими склянками. Процес практично повністю автоматизований, адже відходи підвозять і завантажують у транспорт. Така процедура відбувається двічі-тричі на тиждень.
«Ми співпрацюємо з різними компаніями, які забирають відходи. Періодично моніторимо ринок, щоб їх вигідніше продавати. Дехто сам надсилає комерційні пропозиції. Важливо, щоби від сортування був ефект і люди його відчували. Отримані від відходів гроші повертаються на підприємство, ми спрямовуємо їх на соціальні проєкти, тобто організовуємо екскурсії для працівників, розвиваємо шахові і футбольні школи для дітей», - додала Когут.
ЕКОСВІДОМІСТЬ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ У САДОЧКАХ І ШКОЛАХ
Представник громадської організації «Екострім» Сергій Трокоз вважає, що найкращий спосіб переконати людину відмовитися від пластику – це власний приклад.
«Наша організація нічого не нав’язує. Ми просто показуємо, як можна жити без використання матеріалів, що забруднюють довкілля. Замість пакетів я користуюся екосумками, а пластикову тару для води замінив на спортивну пляшку. Взагалі рекомендую прочитати книгу «Zero Waste Homе», в якій багато корисного про екозвички. У Житомирі є приклади ОСББ, що сортують відходи, а за отримані гроші замінюють освітлення та облаштовують дитячі майданчики», - акцентує екоактивіст.
Крім того, 11 ОТГ Житомирщини разом із громадами Волинської та Дніпропетровської областей потрапили до однорічного пілотного проєкту в сфері поводження з відходами, який реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках Програми «U-LEAD з Європою» та проєктів сталого економічного розвитку.
Голова Білокоровицької ОТГ Сергій Коцур каже, що наразі у його громаді розробили схему вивезення відходів і формують тарифи на послугу. На перспективу розглядають придбання сміттєвоза й облаштування майданчиків із контейнерами для роздільного збору відходів.
«Ми й зараз збираємо відходи на території громади, але головне – це просвітницька робота з населенням. Вже виготовили листівки з інформацією про шкоду для довкілля від відходів, які розмістили у дитячих садочках і школах, поставили контейнери для батарейок, а також збираємо використані лампочки. Розуміємо, що завдяки таким простим заходам шкідливі речовини не потраплять у ґрунт, ми знайшли організації, які зможуть забрати це на утилізацію», - зауважив Коцур.
Спеціаліст із питань соціального захисту населення цієї громади Марина Жеревчук додала, що наразі тривають перемовини щодо закупівлі дробарки для переробки рослинних відходів на щепу. У рамках локального екологічного проєкту кожне домогосподарство зможе облаштувати компостну яму, де зберігатимуться подрібнені гілки чи листя, а потім використовувати це як органічне добриво в саду й на городі.
Як розповів голова Городницької ОТГ Іван Онищук, орієнтиром для себе у сфері поводження з побутовими відходами бачить досвід Словенії, де активно їх переробляють. Цю країну він відвідав під час навчальної поїздки.
«Виховувати екологічно свідомих жителів громади починаємо ще з садочка, де дітям доступно пояснюють про довкілля. На території ОТГ проводиться централізований збір відходів. Чимало людей вже сортують їх самостійно і здають приватним підприємцям папір і пластик. Наразі поступово закуповуємо контейнери і сподіваємося, що придбаємо сміттєвоз», - поділився Онищук.
Дехто із представників об’єднаних громад уже не вперше бере участь в такому екотурі, бо кажуть, що можуть дізнатися чимало нового, поділитися своїм досвідом і вдосконалити місцеві проєкти поводження з відходами.
Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.
Ірина Чириця, Житомир
Фото автора та з сайту zt-rada.gov.ua