Копачі бурштину пошкодили понад 7 тисяч гектарів у трьох регіонах — Князєв

Копачі бурштину пошкодили понад 7 тисяч гектарів у трьох регіонах — Князєв

Укрінформ
Бурштинокопачі пошкодили у трьох регіонах понад 7 тисяч гектарів земель — понад 6200 га земель лісового фонду і понад 1000 га земель сільськогосподарського призначення.

Про це під час наради з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області, що проходила за участю президента Володимира Зеленського, зазначив очільник Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“... Я вже не кажу про катастрофічні екологічні наслідки, спричинені варварським методом відкритого видобутку бурштину. Лише за приблизними підрахунками у трьох регіонах копачами пошкоджено понад 6200 га земель лісового фонду і понад 1000 га земель сільськогосподарського призначення”, - повідомив Князєв.

Він наголосив, що за таких умов “фактична відсутність механізму проведення природоохоронних та відновлювальних робіт може призвести до необхідності визнання північної частини України зоною надзвичайної екологічної катастрофи”.

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Князєв підкреслив, що незаконний видобуток бурштину є небезпечним і для самих копачів. Як приклад він навів ситуацію в Олевську (Житомирська область), коли під час перестрілки і застосування бойової гранати між двома групами “старателів” із залученням усього спектру кримінальної структури місцевих осередків бандформувань у результаті восьмеро осіб отримали поранення, а двоє з них у подальшому померли.

Він також поінформував, що у 2016 році поліція розпочала 56 проваджень за фактами незаконного видобутку бурштину, “у 2017 році задокументовано 112 незаконних спроб таких”.

У 2018 році, за словами очільника НПУ, за фактами незаконного видобутку бурштину поліцією розпочато 65 кримінальних проваджень.

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