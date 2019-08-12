Копачі бурштину пошкодили понад 7 тисяч гектарів у трьох регіонах — Князєв

Бурштинокопачі пошкодили у трьох регіонах понад 7 тисяч гектарів земель — понад 6200 га земель лісового фонду і понад 1000 га земель сільськогосподарського призначення.

Про це під час наради з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області, що проходила за участю президента Володимира Зеленського, зазначив очільник Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“... Я вже не кажу про катастрофічні екологічні наслідки, спричинені варварським методом відкритого видобутку бурштину. Лише за приблизними підрахунками у трьох регіонах копачами пошкоджено понад 6200 га земель лісового фонду і понад 1000 га земель сільськогосподарського призначення”, - повідомив Князєв.

Він наголосив, що за таких умов “фактична відсутність механізму проведення природоохоронних та відновлювальних робіт може призвести до необхідності визнання північної частини України зоною надзвичайної екологічної катастрофи”.

Князєв підкреслив, що незаконний видобуток бурштину є небезпечним і для самих копачів. Як приклад він навів ситуацію в Олевську (Житомирська область), коли під час перестрілки і застосування бойової гранати між двома групами “старателів” із залученням усього спектру кримінальної структури місцевих осередків бандформувань у результаті восьмеро осіб отримали поранення, а двоє з них у подальшому померли.

Він також поінформував, що у 2016 році поліція розпочала 56 проваджень за фактами незаконного видобутку бурштину, “у 2017 році задокументовано 112 незаконних спроб таких”.

У 2018 році, за словами очільника НПУ, за фактами незаконного видобутку бурштину поліцією розпочато 65 кримінальних проваджень.