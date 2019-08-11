Поліцейський на Peugeot влетів у ВАЗ, четверо загиблих

У ДТП на Житомирщині загинули четверо людей, один із яких – оперуповноважений обласного ГУНП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«У м. Чуднові сталося лобове зіткнення автомобілів ВАЗ та Peugeot. За попередньою інформацією, 29-річний водій останнього не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті від отриманих травм на місці пригоди загинули водій та 55-річний пасажир ВАЗ, керманича Peugeot та 53-річну пасажирку ВАЗ було госпіталізовано до Чуднівської лікарні, однак врятувати їх життя не вдалося. Обоє померли у відділенні інтенсивної терапії уночі 11 серпня», - йдеться у повідомленні.

За кермом Peugeot був старший оперуповноважений Управління карного розшуку ГУНП.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, а зібрані матеріали будуть скеровані до Територіального управління ДБР для подальшого розслідування.