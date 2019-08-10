На Луганщині затримали ексбойовика "ЛНР" - поліція

На Луганщині поліцейські затримали бойовика, який був у лавах так званої народної міліції НЗФ ЛНР.

Про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області.

"Поліцейські, які несуть службу на блокпосту Петропавлівка, під час перевірки документів громадян виявили 27-річного мешканця м. Луганськ (тимчасово окупована територія Луганської області), який згідно баз даних Національної поліції значиться як учасник незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Як пояснив оперативникам затриманий, у серпні 2015 року через суттєвий брак коштів він вирішив вступити до лав незаконних збройних формувань.

Чоловік, пройшовши «курс молодого бійця», виконував функції з охорони складів боєприпасів у Алчевську і за свій «труд» отримував зарплату у розмірі 15 тисяч російських рублів.

Водночас, як зазначив чоловік, він швидко розчарувався в ідеях «бойовиків» і залишив їх.

Затриманого передано до СБУ для проведення подальшої перевірки.