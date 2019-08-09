На Вінниччині сьогодні поховають загиблого під Павлополем морпіха

На Вінниччині у п’ятницю в рідному селі поховають загиблого під Павлополем морпіха Сергія Шандру.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Сьогодні у с. Торчин Хмільницького району поховають загиблого під Павлополем морпіха Сергія Шандру. Ховатимуть його на місцевому цвинтарі з військовими почестями», - повідомили в департаменті.

Напередодні ж з Сергієм Шандрою земляки попрощалися у районному центрі, м. Хмільник. Церемонія прощання відбулася поблизу пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.

Сергію Шандрі було 24 роки. Після строкової служби він у листопаді 2018 року підписав контракт із ЗСУ. До призову в ЗСУ працював механізатором у місцевому фермерському господарстві, неодружений, у нього залишились мати та сестра.

Сергій Шандра та іще троє загиблих бійців служили в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. 6 серпня російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстріли наших позицій. О 00:45 протягом майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівки Донецької області. О 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Під час цих обстрілів українські військові загинули.