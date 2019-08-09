У Харкові суд виправдав керівницю сепаратистського жіночого руху

Ленінський райсуд Харкова виправдав керівницю сепаратистського руху "Жіночий рух Харкова" Ізабеллу (Аллу) Сіренко, обвинувачену в зберіганні вибухівки та боєприпасів.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли в Ленінському райсуді.

"Суд визнав жінку невинною в скоєнні кримінального порушення за ч.1, ст.110, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України та виправдав її. Про це сказано у вироку Ленінського райсуду від 31 липня", - відзначили в суді.

Там також розповіли, що громадянка Сіренко обвинувачувалася в тому, що вдень 15 червня 2014 року на площі Свободи біля пам'ятника Леніну під час мітингу організації "Жіночий рух Харкова" публічно виступила із закликами до утворення незаконної територіальної одиниці "Юго-Восток". Її виступ було записано на відео і розміщено в інтернеті.

"Також вона обвинувачувалася в тому, що не пізніше 21 березня 2018 року придбала у невстановленої особи три ручні гранати типу РГД-5 із запалами, фрагмент підривного заряду СЗ-6, а також детонувальний шнур ДШ-В, електродетонатор ЕДП і запальну трубку ЗТП- ЗОО. Зазначені боєприпаси жінка зберігала в шафі у власній квартирі, де під час обшуку їх виявили і вилучили ", - відзначили в суді.

Обвинувачена, додали в суді, свою вину не визнала та від дачі показань відмовилася.

"Встановлено, що правоохоронці допустили ряд порушень. Так, під час обшуку у квартирі жінки не було адвоката, диск з відеозаписом обшуку не додано як додаток до протоколу обшуку. Гранати і вибухівку виявили співробітники СБУ, причому на них не поширювалося право на проникнення в житло і проведення обшуку. Також на відео зафіксовано, що перед обшуком з кімнати вийшла стороння людина. Суд критично поставився до показань свідків на мітингу, так як перед допитом їм продемонстрували відеозапис виступу обвинуваченої, що є впливом на свідомість свідка і порушенням порядку допиту", - пояснили в суді.

В результаті суд виправдав обвинувачену.