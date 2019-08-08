В Ірпінській міськраді проходять обшуки
Укрінформ
Правоохоронці проводять обшуки у приміщенні Ірпінської міськради.
Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.
“У Ірпінській міськраді проходять обшуки у межах розслідування кримінальної справи за ст. 367 Кримінального кодексу. Це службова недбалість. Ми отримали ухвалу суду, якою було надано тимчасовий доступ до документів Ірпінської міськради і виконавчого комітету”, - сказала вона.
Гайовська уточнила, що правоохоронці з’ясовують правомірність вирішення посадовцями міськради земельних питань, а також питань, пов'язаних з будівництвом.
Обшуки проводять працівники поліції і прокуратури Києво-Святошинського району.