В Ірпінській міськраді проходять обшуки

Правоохоронці проводять обшуки у приміщенні Ірпінської міськради.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.

“У Ірпінській міськраді проходять обшуки у межах розслідування кримінальної справи за ст. 367 Кримінального кодексу. Це службова недбалість. Ми отримали ухвалу суду, якою було надано тимчасовий доступ до документів Ірпінської міськради і виконавчого комітету”, - сказала вона.

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Гайовська уточнила, що правоохоронці з’ясовують правомірність вирішення посадовцями міськради земельних питань, а також питань, пов'язаних з будівництвом.

Обшуки проводять працівники поліції і прокуратури Києво-Святошинського району.