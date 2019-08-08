Концентрація кишкової палички у воді на пляжах Житомира перевищує норму в 48 разів

Фахівці зафіксували в пляжній зоні річки Тетерів у Житомирі перевищення у воді допустимих показників кишкової палички у 48 разів та не рекомендують там купатися.

Про такі результати досліджень проб води повідомив Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ.

«У період з 05.08.2019 р. по 08.08.2019 р. лабораторним центром проведено дослідження якості води на міських пляжах у Житомирі (Гідропарк), Коростені (вул. Горького), Новоград-Волинському (вул.Богуна). ... Особливо брудною та небезпечною для купання є вода в річці Тетерів, у якій виявлено концентрацію лактозо-позитивної кишкової палички, що перевищує нормативний показник у 48 разів (240 000 у 1 л води при нормі не більше 5000)», - йдеться у повідомленні.

У лабораторному центрі МОЗ наголошують, що такі показники свідчать про наявність вище за течією джерела (або джерел) фекального забруднення, тобто скид у річку не дезінфікованих каналізаційних стоків.

Крім того, непридатна для купання через понаднормове забруднення кишковою паличкою вода в річках Случ на пляжі у Новограді-Волинському (вул. Богуна) та Уж у Коростені (вул. Горького).

Відтак, у лабораторному центрі рекомендують жителям Житомира, Коростеня та Новоград-Волинського утриматись від купання в зазначених місцях.