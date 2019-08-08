Концентрація кишкової палички у воді на пляжах Житомира перевищує норму в 48 разів
Про такі результати досліджень проб води повідомив Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ.
«У період з 05.08.2019 р. по 08.08.2019 р. лабораторним центром проведено дослідження якості води на міських пляжах у Житомирі (Гідропарк), Коростені (вул. Горького), Новоград-Волинському (вул.Богуна). ... Особливо брудною та небезпечною для купання є вода в річці Тетерів, у якій виявлено концентрацію лактозо-позитивної кишкової палички, що перевищує нормативний показник у 48 разів (240 000 у 1 л води при нормі не більше 5000)», - йдеться у повідомленні.
У лабораторному центрі МОЗ наголошують, що такі показники свідчать про наявність вище за течією джерела (або джерел) фекального забруднення, тобто скид у річку не дезінфікованих каналізаційних стоків.
Крім того, непридатна для купання через понаднормове забруднення кишковою паличкою вода в річках Случ на пляжі у Новограді-Волинському (вул. Богуна) та Уж у Коростені (вул. Горького).
Відтак, у лабораторному центрі рекомендують жителям Житомира, Коростеня та Новоград-Волинського утриматись від купання в зазначених місцях.