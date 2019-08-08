У Коломиї розглянуть петицію про заборону шапіто з тваринами

В Івано-Франківській області, у місті Коломия, міська рада розгляне петицію щодо заборони діяльності пересувних цирків з тваринами. Ця ініціатива набрала необхідну кількість голосів.

Про це повідомляє Коломийська міська рада.

«Петиція «Заборона діяльності пересувних цирків з тваринами на території Коломиї» (автор Сулятицький Захар Тарасович) набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тож сьогодні міська рада розпочинає її розгляд. Протягом п’яти робочих днів відповідальна постійна комісія опрацьовує петицію та надає пропозиції щодо її підтримки або непідтримки», - зазначає міська рада Коломиї.

Згідно з інформацією, остаточне рішення ухвалить міський голова Коломиї не пізніше, ніж за 10 робочих днів від початку розгляду електронної петиції.

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Відомо, що у Коломиї електронна петиція має набрати не менше 200 підписів для початку її розгляду. Петицію щодо заборони діяльності пересувних цирків з тваринами у Коломиї підписали 209 осіб.