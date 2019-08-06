Дощі відступають: українцям обіцяють суху погоду і до +32°

В Україні у середу, 7 серпня, короткочасні дощі з грозами очікуються лише в західних та місцями північних областях, температура повітря вдень підніметься до +31°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“7 серпня мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті, вдень в західних та місцями в північних областях короткочасні дощі, грози, вдень на заході країни окремі шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 11-16°, на Лівобережжі місцями 7-9°; вдень 26-31°, у східних областях 22-27°.

У наступні два дні, 8-9 серпня, утримається мінлива хмарність. 8 серпня в західних та північних, 9 серпня місцями у центральних, південних та східних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура 8 серпня вночі становитиме 15-20°, вдень 27-32°, 9 серпня в Україні, крім півдня та сходу, вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Упродовж 10-11 серпня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 23-29°, у південній частині країни, центральних областях, на Закарпатті й Прикарпатті 26-32°.

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У Києві 7 серпня без опадів, у Київській області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі у столиці становитиме 13-15°, вдень 27-29°; по області вночі 11-16°, вдень 26-31°.

Впродовж 8-9 серпня у столиці збережеться мінлива хмарність. 8 серпня короткочасні дощі, грози; 9 серпня без опадів.

Температура 8 серпня вночі 15-20°, вдень 27-32°; 9 серпня вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Переважно без опадів у Києві буде і 10-11 серпня. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.