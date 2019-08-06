Крок у владу, або Як молодь стажувалась в департаментах Донецької ОДА

У березні цього року 60 молодих мешканців Донецької області пройшли навчальні тренінги «Молодь і влада».

За результатами навчання всі охочі отримали можливість записати мотиваційне відео, в якому мали пояснити свою зацікавленість щодо стажування в департаментах Донецької ОДА. А з них лише дев’ятеро продовжили участь у проєкті та на місяць стали стажерами в структурних підрозділах облдержадміністрації.

Мета проєкту ГО «Молодь сходу України» - посилення ролі молоді в управлінських процесах Донецького регіону. Реалізація проєкту стала можливою за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Молодь мала змогу побачити роботу облдержадміністрації «зсередини», що дозволило отримати практичні знання та досвід. Раніше я думала, що в Донецькій ОДА сидять серйозні дядьки в костюмах. А потрапила в молодий колектив, всі співробітники — без «корон» і без пафосу. Вони займаються такими ж проєктами, як і активісти, тільки їхня робота — більше державної ваги, тут більше документів, звітів», - поділилася враженнями від стажування Валерія Тищенко з Костянтинівки.

«Моя майбутня професія пов’язана з діловодством, тому корисно було познайомитись з організацією роботи різних відділів департаменту», - зазначила студентка зі Слов’янська Анна Мамаєва, яка стажувалась у департаменті житлово-комунального господарства.

А декому зі стажерів зовсім не вдалося попрацювати з паперами. Так, вчителька школи Черкаської ОТГ Дарина Богданова проходила стажування в обласному департаменті екології. «Мені зовсім не довелося сидіти в кабінеті. Знайомилася з роботою регіонального ландшафтного парку «Краматорський» та дізналася багато нового. В департаменті працюють відкриті люди і не було такого «я директор, а ви — ніхто». Стажування було корисним для саморозвитку, нових знайомств і досвіду», - каже Дарина Богданова.

Була користь від стажерів і для департаментів, хоча не всі відразу погодились прийняти молодь. Велика завада - відсутність положення про стажування. Але завдяки цьому проєкту в Донецькій ОДА навели лад з документацією – розробили та затвердили положення про стажування, відтепер можна постійно брати охочих на стажування. «Дев’ятеро учасників молодіжного проєкту пройшли стажування у восьми департаментах Донецької ОДА. Завдяки цьому ми зрозуміли, що в кожному департаменті має бути молодь зі своїм поглядом на життя, своїми пропозиціями щодо розвитку та бажанням втілювати ці ідеї», - зазначила начальник управління у справах сім'ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації Лілія Золкіна.

За її словами, в Донецькій ОДА зараз відбувається розробка положення про надання грантів на реалізацію мініпроєктів для молодих людей віком до 35 років. Такого досвіду в ОДА поки нема, гранти на проєкти надавали лише громадським організаціям, а не просто активним людям. Якщо положення буде допрацьоване, а конкурс оголошений з наступного року, гранти складатимуть від 50 до 100 тис. грн.

Увесь час впродовж такої співпраці панувала приємна атмосфера, було багато різноманітних заходів і поза проєктом. Результатами практики стали підготовані вже самими стажерами напрацювання, які будуть ними втілені в життя як окремі заходи — етнофестиваль «Серце сходу», екологічна стежка «Шлях сарматів», «Велокраматорськ», «Серія тренінгів для підприємців-початківців», «Спортивно-патріотичні ігри з пейнтболу та страйкболу» тощо.

«Я вдячний ГО «Молодь Сходу України», яка за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» реалізувала чудову ідею заохочення молодих людей до знайомства з роботою державних установ та інституцій. Переконаний, що роль молоді в управлінні має посилюватися — як на місцевому, так і на державному рівні», - зазначив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Віра Ільїна, Краматорськ

Фото: Донецький ЦРМС