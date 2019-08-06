Смертельна ДТП у Харкові: суд заарештував водія фури

Київський райсуд міста Харкова обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави водію фури, підозрюваному у спричиненні ДТП, в якій загинули троє людей.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Київський районний суд Харкова обрав підозрюваному у ДТП 3 серпня у місті Люботин, де загинуло троє осіб, тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 50-річний водій вантажівки Renault не надав перевагу у русі автомобілю ВАЗ 2112. Водій легковика застосував гальмування, однак уникнути зіткнення транспортних засобів не вдалося. Від отриманих травм 56-річний водій та двоє пасажирів легковика - 22-річний чоловік та його 21-річна дружина загинули на місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Досудове розслідування триває.