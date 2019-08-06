Стрілянина у Кирилівці: підозрюваних відпустили під домашній арешт без браслетів

Мелітопольський суд відпустив під домашній арешт підозрюваних у різанині в Кирилівці, внаслідок якої четверо мешканців Запорізької області отримали поранення й були доправлені до лікарні, де згодом один із них помер.

Про це у Facebook написав перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

“На жаль, життя людини сьогодні, враховуючи рішення Мелітопольського суду, нічого не варте. Вчора зранку один із поранених чоловіків, 1990 р.н., від отриманих поранень помер у лікарні. І вчора ж Мелітопольський суд обрав міру запобіжного заходу для двох затриманих підозрюваних - цілодобовий домашній арешт без засобів контролю, третього мабуть суд відпустить сьогодні. Але суддя прийняв таке рішення - вбив та йди і сиди вдома", - написав Аброськін.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 3 серпня, на пляжі розважального центру “Сальвадор Далі” в Кирилівці Запорізької області між двома групами відпочиваючих виник словесний конфлікт, який перейшов згодом у бійку з використанням однією зі сторін ножів та зброї. В результаті четверо мешканців Запорізької області отримали поранення різних ступенів тяжкості й були доправлені до лікарні.

Працівниками поліції Запорізької області троє причетних до хуліганських дій і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень з використанням зброї відразу були затримані.